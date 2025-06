Spogliatoio Juve | come la squadra viveva il possibile cambio di allenatore Parola a Tudor la sua reazione rivela tanto sulla compattezza del gruppo Dichiarazioni importanti del mister!

Nel cuore dello spogliatoio juventino, le voci di un possibile cambio di allenatore avevano acceso tensioni e speranze. Tudor, in conferenza stampa prima della sfida contro l’Al Ain, ha condiviso le sue emozioni e la reazione del gruppo, rivelando quanto la compattezza del team sia fondamentale in momenti di incertezza. Le sue parole offrono uno sguardo autentico sulla forza e l’unità della Juventus, illustrate dalle dichiarazioni che seguiranno.

Spogliatoio Juve: come la squadra viveva il possibile cambio di allenatore. La rivelazione di Tudor in conferenza in vista del match con l'Al Ain. Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio della Juventus al Mondiale per Club contro l' Al Ain. Di seguito le sue parole su come ha vissuto lo spogliatoio le ultime voci sulla panchina. CAMBIASO HA DETTO CHE IL GRUPPO SPINGEVA PER LA SUA CONFERMA – « Normale che Andrea dica così, sennò lo faccio fuori. Scherzi a parte, è bello perché alla fine quello che conta sono i giocatori e il loro pensiero. Io sono esigente come allenatore, anche in un mondo in cui si sta perdendo la coerenza e si tende a non risolvere i problemi che si presentano, io resto me stesso.

