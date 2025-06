Spider-man | il ritorno della serie animata per risolvere il mistero degli anni ’90

Spider-Man ’94 risolve il mistero degli anni 821790, riportando il nostro eroe al centro di un’avventura epica che tiene col fiato sospeso i fan di tutto il mondo. Dopo oltre 27 anni dall’ultima puntata, Marvel Comics lancia una miniserie originale inserita nella continuity della serie animata degli anni ’90. Un’occasione unica per scoprire finalmente cosa si cela dietro quel cliffhanger e incontrare nuovi personaggi che rivoluzionano l’universo di Spider-Man.

La conclusione della celebre serie animata degli anni '90 dedicata a Spider-Man sta per trovare una risposta definitiva, dopo oltre 27 anni dall'ultima puntata. Marvel Comics ha annunciato il lancio di una nuova miniserie che si inserisce nella continuity del cartone originale, con l'obiettivo di risolvere un importante cliffhanger lasciato in sospeso e introdurre nuovi personaggi mai visti prima in questa versione. Il nuovo progetto narrativo prende il nome di Spider-Man '94, una miniserie composta da quattro numeri che si colloca nel contesto della serie animata originale.

