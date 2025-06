Spider-Man 4 | Hulk non sarà l’unico personaggio MCU nel film?

Spider-Man 4, intitolato "Brand New Day," sta generando grande fermento tra i fan mentre si avvicinano le riprese previste questa estate a Glasgow. Ma la vera novità? Non sarà l’unico protagonista del MCU nel film. Nuovi rumour suggeriscono che il cast potrebbe riservare sorprese e colpi di scena inattesi. Scopriamo insieme cosa potrebbe nascondersi dietro questa attesissima produzione, pronta a sorprendere e entusiasmare il pubblico di tutto il mondo.

Spider-Man 4, intitolato per l’occasione Spider-Man: Brand New Day, potrebbe essere in queste ore al centro di un nuovo rumour molto interessante. Mentre si avvicina l’inizio delle riprese, dal nostro ultimo aggiornamento dovrebbe avvenire questa estate da Glasgow in Scozia, il web continua ad offrire una serie di rumour da fonti più o meno affidabili. L’ultima in ordine di tempo arriva dal noto insider Alex Perez di The Cosmic Circus ( via SuperHeroHype ). In particolare Perez sembra far riferimento ai personaggi di supporto che appariranno al fianco di Peter Parker in Spider-Man 4. Secondo l’insider, infatti, oltre al già citato in passato Bruce BannerHulk nel film dovrebbero apparire molti più personaggi dell’MCU. 🔗 Leggi su Universalmovies.it