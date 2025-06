Spese sanitarie aumentate ma i fondi non altrettanto Era necessario ritoccare le tasse

Spese sanitarie in aumento e fondi stagnanti: un equilibrio precario che richiede scelte difficili ma necessarie. Per evitare tagli ai servizi sanitari, le regioni si trovano a dover alzare le tasse regionali, come spiegato dall'assessore Massimo Fabi ai sindaci piacentini durante la conferenza socio-sanitaria. Una decisione politica impopolare, ma fondamentale per garantire la qualità e l’efficacia dei servizi pubblici.

«Una scelta politica impopolare e dolorosa quella di alzare le tasse regionali, ma non volevamo tagliare servizi sanitari». Massimo Fabi, assessore regionale alla sanità , ha spiegato così ai sindaci piacentini, riuniti in Conferenza socio-sanitaria questa mattina, le ragioni e le politiche che.

