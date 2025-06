Spese militari al 5% del Pil ecco il conto salato della retorica bellica | 400 miliardi in più per fingere potenza

Le parole di retorica bellica spesso nascondono un conto salato, e i numeri parlano chiaro: oltre 400 miliardi di euro in dieci anni. È questa la cifra che l’Italia si aspetta di spendere per mantenere le promesse di potenza militare, un onere equivalente al 5% del PIL. Ma qual è il vero costo di queste scelte e cosa comportano per il nostro Paese? È il momento di riflettere oltre i proclami.

Nel linguaggio dei proclami bellici e delle strette di mano nei vertici Nato si nasconde una cifra che basta da sola a spiegare il peso reale delle promesse italiane: oltre 400 miliardi di euro. È quanto costerebbe in dieci anni, secondo l’ultima analisi di Mil€x – Osservatorio sulle spese militari italiane, l’adeguamento del nostro Paese al nuovo target del 5% del Pil per la spesa militare, ipotesi che potrebbe ricevere luce verde al summit dell’Alleanza atlantica del 23-24 giugno a L’Aja. Un salto che non è solo aritmetico, ma politico, sociale e culturale. Una corsa a tre cifre. Oggi la spesa italiana per difesa e sicurezza si attesta intorno ai 45 miliardi di euro annui, pari al 2% del Pil (percentuale raggiunta con qualche espediente contabile che ricomprende nella stesso capitolo stipendi e pensioni di corpi come Guardia Costiera e Finanza). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Spese militari al 5% del Pil, ecco il conto (salato) della retorica bellica: 400 miliardi in più per fingere potenza

