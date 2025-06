Speed 18.062025 Golpe con la cabeza

In un emozionante scontro tra campioni, il titolo Speed è al centro dell’attenzione: El Grande Americano supera Berto con un headbutt decisivo in soli 3:44 minuti. Ma l’azione non si ferma qui: presto prenderà il via un torneo femminile per eleggere la sfidante di Sol Ruca. La tensione cresce, e il mondo è pronto a scoprire chi sarà la prossima protagonista di questa avventura mozzafiato.

Il titolo Speed viene difeso tra il campione El Grande Americano e Berto, il quale ha vinto un mini torneo per conquistarsi questa shot • El Grande Americano con una Headbutt ha la meglio in 3:44 minuti Presto inizierà un torneo femminile per decretare la sfidante di Sol Ruca.

