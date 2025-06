Spazi pubblici e aree pedonali vs consumo del suolo e dehors | oggi microfono aperto

Oggi il dibattito tra spazi pubblici, aree pedonali e consumo del suolo si riaccende. La Rete sociale ‘No box’ denuncia i lavori in corso al Vomero per la realizzazione di parcheggi e box auto, che minacciano l’integrità e il decoro urbano di quartieri storici. È il momento di ascoltare le voci dei cittadini: quale città vogliamo lasciare alle future generazioni? È tempo di riflettere e agire con consapevolezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della Rete sociale 'No box'. Sono in corso al Vomero lavori per realizzare box eo parcheggi in Via Bonito, Piazzetta Durante, Via Aniello Falcone, Via Torre Cervati, Via Domenico Fontana, Via Verdinois, Via Altamura, Via De Ruggiero, sotto il Collana ed è in dirittura d'arrivo quello più devastante a Piazza degli Artisti. Previsti anche un parcheggio interrato a Viale Raffaello, IV Stazione della funicolare di Montesanto a San Martino, abolizione delle scale mobili di via Scarlatti e realizzazione di ascensori. I dehors occupano tutte le aree pedonali ed a Napoli il Comune ha riscosso per occupazione suolo nel 2023 solo 2.