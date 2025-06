Sparisce nelle acque del Piave facendo il bagno | 21enne trovato morto

Una tragedia sfiorata lungo le tranquille acque del Piave: un giovane di 21 anni, residente fuori provincia, ha perso la vita annegando durante un bagno nel fiume. La chiamata di emergenza alle 17.45 ha allertato i soccorsi, ma purtroppo ogni tentativo di salvataggio si è rivelato vano. Una vicenda che scuote la comunità e ricorda quanto sia importante rispettare sempre le regole di sicurezza in ambienti naturali.

Tragedia nelle acque del Piave con un 21enne, residente da fuori provincia, che è morto annegato. Alle ore 17.45 è giunta una richiesta d'intervento sulla linea d'emergenza 112 da parte di una ragazza che si trovava sul greto del fiume Piave in località Fagaré di San Biagio di Callalta.

