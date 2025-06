Spari da un' auto | colpito al fianco un uomo Tentato omicidio a due passi dal mare

Un brutale tentativo di omicidio scuote la tranquillità di Torre Santa Sabina, a due passi dal mare. Ieri pomeriggio, un uomo è stato colpito da colpi di arma da fuoco da un'auto, lasciando tutti attoniti di fronte a una scena da film noir. La vittima, nota alle forze dell'ordine come esponente della criminalità, ora lotta tra la vita e la morte, mentre le indagini cercano di fare luce su questa violenta aggressione.

Agguato ieri pomeriggio 17 giugno 2025 a Torre Santa Sabina, marina di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Un uomo noto alle forze dell'ordine come esponente della criminalità.

