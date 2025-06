Spari a Pianura davanti alla casa del cugino del baby boss ucciso

Un grave episodio scuote il quartiere di Napoli Ovest: un scontro armato davanti alla casa del cugino del baby boss ucciso, con cinque bossoli trovati sul luogo. Le autorità sono intervenute rapidamente, avviando indagini che puntano a fare luce su nuove bande criminali che minacciano la sicurezza della zona. Un approfondimento che rivela le dinamiche oscure di questa delicata vicenda. Continua a leggere.

I carabinieri sono intervenuti il 17 giugno in via Escriva', nella zona delle Case Gialle; a terra 5 proiettili. Le indagini sulle nuove bande criminali del quartiere di Napoli Ovest. 🔗 Leggi su Fanpage.it

