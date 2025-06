Spareggi nazionali per i team veronesi di Serie C sorridono le ragazze del Cerea

Le squadre veronesi di Serie C e B si fanno onore negli spareggi nazionali, con le ragazze del Cerea femminile protagoniste. La vittoria in trasferta contro il Tennis Njlaya di Bari per 3-1 segna un passo importante verso la promozione. Ora, l’attesa si sposta sul ritorno a Cerea, dove ogni punto conta per realizzare il sogno di salire ancora più in alto. Restate con noi per seguire il rush finale di questa emozionante stagione.

Aggiornamento relativo a tutti i risultati degli spareggi nazionali delle squadre veronesi impegnate nei campionati di Serie B e nelle promozioni dalla Serie C. Cerea femminile (in foto) vince in trasferta contro il team del Tennis Njlaya di Bari per 3-1. Ritorno a Cerea contro le pugliesi il.

