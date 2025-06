sparatoria sulla folla a gaza una nuova strage degli affamati

In un nuovo dramma che scuote Gaza, una sparatoria sulla folla si aggiunge al tragico bilancio di vite spezzate. L'esercito israeliano, con parole come “sospetti”, cerca di coprire la brutalità di questa strage che colpisce gli innocenti già affamati e vulnerabili. Una volta ancora, il conflitto si strappa la maschera, rivelando un ciclo di violenza che lascia senza fiato. È urgente chiedersi: a chi giova questa terribile narrazione?

C’è una parola magica che l’esercito israeliano utilizza per provare a lavare via il sangue dei palestinesi dalle mani dei propri soldati: «sospetti». Tutti i morti erano «sospetti» per Tel . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it