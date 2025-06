Sparatoria e tentate rapine Celano FI | Servono più controlli nella zona orientale

La sicurezza nella zona orientale di Salerno è diventata una priorità, dopo una serie di episodi inquietanti che hanno scosso la comunità. Sparatorie e tentativi di rapina, come quelli al bar di Emanuele Avagliano e al distributore sulla Tangenziale, richiedono interventi immediati. Il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, ha scritto al Prefetto Francesco Esposito per chiedere controlli più stringenti. È arrivato il momento di agire concretamente per restituire serenità ai cittadini.

Il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano ha inviato una lettera al Prefetto di Salerno Francesco Esposito dopo gli ultimi tentativi di rapina verificatisi al bar di Emanuele Avagliano a Pastena e al distributore di benzina sulla Tangenziale, e la sparatoria di via Galloppo di giovedì scorso.

