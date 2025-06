Spalletti dice di no all'Al-Nassr | adesso gli arabi puntano Sergio Conceicao

Spalletti dice no all’Al Nassr, lasciando spazio alle speculazioni sul futuro del club saudita. Ora, gli arabi puntano deciso su Sergio Conceicao, pronto a guidare la squadra con entusiasmo e determinazione. Con Cristiano Ronaldo ancora in campo e un nuovo allenatore all'orizzonte, il futuro dell’Al Nassr si fa sempre più interessante: quale sarà la prossima mossa?

L`Al Nassr, club saudita nelle fila del quale milita Cristiano Ronaldo e che ufficialmente sarà allenato fino al 2 luglio da Stefano Pioli, pronto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

L'Al Nassr punta tutto su Spalletti: pronta un'offerta shock - L’Al Nassr ha deciso di puntare tutto su Spalletti per rinvigorire il suo progetto e si prepara a sorprenderci con un’offerta shock.

