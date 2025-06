Spagna ritirato un drink ‘afrodisiaco’ | conteneva Viagra

In un mercato saturo di promesse e illusioni, la scoperta di una bibita afrodisiaca contenente Viagra in Spagna ha suscitato scalpore. La bevanda, pubblicizzata come energetizzante a base di vitamine, nascondeva un ingrediente potenzialmente pericoloso, senza alcuna indicazione sulla confezione. La reazione delle autorità non si è fatta attendere: il ritiro immediato dal mercato. Una vicenda che mette in luce l'importanza della trasparenza e della tutela dei consumatori.

(Adnkronos) – È pubblicizzata come una "bevanda afrodisiaca" a base di vitamine, in realtà si tratta di una bibita energizzante contenente Viagra, senza che fosse dichiarato sull'etichetta. Per questo in Spagna il 'Nectar del Amor' è stato ritirato dal mercato. L'Agenzia per i Medicinali e i Prodotti Sanitari (AEMPS), che ne ha vietato la vendita, ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

