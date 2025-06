Spagna bevanda afrodisiaca? Macché conteneva Viagra | ritirata subito

Una bevanda afrodisiaca spagnola, il "Nectar del Amor", ha scatenato scalpore: pubblicizzata come un cocktail di vitamine, nascondeva in realtà dosi elevate e non dichiarate di sildenafil, il principio attivo del Viagra. L'Agenzia Spagnola per i Medicinali ha immediatamente ordinato il ritiro da tutti gli scaffali, mettendo in luce i rischi nascosti dietro a prodotti apparentemente innocui. La sicurezza prima di tutto: attenzione alle etichette e ai prodotti che sembrano troppo belli per essere veri.

Veniva pubblicizzato come una " bevanda afrodisiaca " che doveva i suoi effetti a un semplice cocktail di vitamine ma conteneva in realtà dosi elevate, e non dichiarate, di sildenafil, meglio noto come Viagra. Per questo motivo l'Agenzia Spagnola per i Medicinali e i Prodotti Sanitari ha ordinato il ritiro dagli scaffali di tutto il Paese del " Nectar del Amor ", venduto come una semplice bevanda energizzante ma, in realtà, un prodotto farmaceutico vero e proprio. A mettere in allerta l'agenzia, un dipartimento del ministero della Salute di Madrid, era stata la Polizia Regionale di Navarra, la quale aveva avvertito che il prodotto era stato messo in vendita senza le necessarie autorizzazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Spagna, bevanda afrodisiaca? Macché, conteneva Viagra: ritirata subito

