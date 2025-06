spada maschile e sciabola femminile bronzo agli europei

Genova si conferma terra di successi per le armi nobili dell’Italia, con due medaglie di bronzo conquistate nella quinta giornata dei Campionati Europei 2025: la spada maschile e la sciabola femminile. Un risultato che porta il totale complessivo a 11 medaglie, eguagliando così il bottino dell’anno scorso a Basilea. Un traguardo che testimonia la forza della nostra scherma e la costante crescita delle nostre atlete e atleti di livello internazionale.

