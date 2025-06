Spaccò il naso al figlio della sua compagna Arrestato un 46enne

Una vicenda inquietante quella che vede protagonista un 46enne arrestato dopo anni di latitanza. L’uomo, responsabile di aver spaccato il naso al figlio della sua compagna nel tentativo di difendere la madre, è stato rintracciato e portato in carcere a Reggio Emilia. La giustizia ha infine ripreso il suo corso, chiudendo un capitolo di violenza e impunità.

Spaccò il naso al figlio della compagna, che cercava di difendere la mamma: è stato arrestato un 46enne dopo anni di irreperibilità sul territorio nazionale. Lunedì pomeriggio i carabinieri di San Polo d’Enza, nel corso di un’attività di polizia giudiziaria, hanno rintracciato l’uomo e lo hanno portato al carcere della Pulce, a Reggio, per l’espiazione della pena di 9 mesi di reclusione. Era stato condannato in via definitiva per lesioni personali aggravate. I fatti risalgono al 2 settembre 2016 e hanno avuto come teatro Montecchio. Violento e geloso, quel giorno l’uomo iniziò ad accusare la compagna e scoppiò una lite accesa che degenerò rapidamente in violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it