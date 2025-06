Spaccio nei boschi di Montalto | 24 arresti e 2,5 chili di droga sequestrata in un anno e mezzo

Un'operazione che dimostra ancora una volta come l'impegno delle forze dell'ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Nell'ultimo anno e mezzo, i carabinieri hanno smantellato un pericoloso traffico di droga nei boschi di Montalto, sequestrando 25 chili e arrestando sette responsabili. Questa azione si inserisce in un più ampio sforzo di tutela del territorio e della legalità, confermando che non ci fermeremo.

Sette arresti in carcere e sei divieti di ritorno nel Lazio. È l'ultimo atto dell'operazione "Sottobosco", con cui i carabinieri hanno inferto un duro colpo allo spaccio di droga nei boschi di Montalto di Castro. Un'operazione congiunta tra i militari del Nor e della stazione di Tuscania e di.

