Spaccata al bar via il fondocassa Fermato da un agente fuori servizio | era il secondo colpo in pochi giorni

Imola si sveglia ancora scossa da una serie di furti che colpiscono il cuore della città. La notte scorsa, un tentativo di spaccata al MonnaLisa Caffè finisce con il ladro fermato da un agente fuori servizio, ma la preoccupazione resta alta: è il secondo colpo in pochi giorni. Eppure, tra paura e rabbia, c’è chi cerca di vedere anche un lato positivo, sperando che questa volta il problema possa essere arginato definitivamente.

Imola, 18 giugno 2025 – “Ci sentiamo quasi fortunati”. Nonostante tutto: “Perché il locale era chiuso al momento della spaccata, perché all’interno non c’era nessuno di noi”. Romina guarda il vetro infranto della finestra del MonnaLisa caffè come se fosse sollevata. Nel bar di via Galeati qualche sera fa si è consumato un furto, avvenuto in pochi istanti. Un uomo incappucciato, dopo aver sfondato – probabilmente con un martelletto, procurandosi anche vistosi tagli – la parte alta della vetrina del MonnaLisa, “sì è introdotto nel locale, puntando direttamente al fondocassa”, racconta la titolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccata al bar, via il fondocassa. Fermato da un agente fuori servizio: era il secondo colpo in pochi giorni

In questa notizia si parla di: pochi - spaccata - fondocassa - fermato

Spaccata al bar, via il fondocassa. Fermato da un agente fuori servizio: era il secondo colpo in pochi giorni; Canova, spaccata notturna all’edicola: spariscono sigarette e denaro; Banda del tombino, cinque colpi nella notte tra Natale e Santo Stefano.

Spaccata al phone center: portati via fondo cassa e schede telefoniche, ma la fuga del ladro dura poco. Arrestato - poco più che maggiorenne, inseguito e fermato dai militari dell'Arma, è stato trovato in possesso di un centinaio di euro in contanti (denaro corrispondente al fondo ... Segnala ilgazzettino.it