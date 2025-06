Sostenibilità al via ‘Il Verde e il Blu Festival’ le sfide della transizione

Al via a Roma la sesta edizione di "Il Verde e il Blu Festival", un evento che mette al centro sostenibilità e innovazione digitale. Due temi chiave per affrontare le sfide della transizione energetica e della sostenibilità urbana. Un’occasione imperdibile per stakeholder, esperti e cittadini di confrontarsi su un futuro più verde e intelligente. La strada verso un domani sostenibile inizia oggi: scopri come possiamo cambiare insieme il nostro mondo.

Sostenibilità e innovazione digitale. Sono i temi al centro della sesta edizione di Il Verde e il Blu Festival, al via oggi a Roma (18-19 giugno), appuntamento promosso dalla multinazionale di consulenza Bip. Tante le occasioni di confronto e riflessione sulle sfide e le opportunità della transizione energetica, della sostenibilità urbana e della .

