Sospeso lo sciopero nazionale del 23 giugno per i lavoratori in somministrazione

La Commissione di Garanzia ha deciso di sospendere lo sciopero nazionale del 23 giugno dei lavoratori in somministrazione impiegati nei servizi essenziali, come Prefetture e Questure. Un passo importante per favorire il dialogo, pur mantenendo alta la voce di protesta. I sindacati, comunque, confermano il presidio a Milano davanti alla sede Adecco: un’occasione per ribadire le loro rivendicazioni e sostenere i diritti dei lavoratori.

Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uil-Temp rendono noto che la Commissione di Garanzia ha sospeso lo sciopero nazionale del 23 giugno dei lavoratori in somministrazione impiegati nei servizi essenziali in Prefetture e Questure. I sindacati pur protestando si atterranno alla decisione, ma confermano il presidio nazionale a Milano di fronte alla sede Adecco, in via Tolmezzo, dalle ore 9.45. "La Commissione nazionale di Garanzia dell'attuazione della legge sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali ha comunicato la sospensione dello sciopero nazionale previsto per il 23 giugno, in applicazione della cosiddetta regola della rarefazione oggettiva, a causa della concomitanza con lo sciopero generale già indetto dai sindacati di base per il 20 giugno - si legge in una nota sindacale congiunta -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sospeso lo sciopero nazionale del 23 giugno per i lavoratori in somministrazione

