Un controllo congiunto nel quartiere San Giuseppe ha portato alla sospensione di un cantiere di logistica a causa di gravi irregolarità, in applicazione del nuovo protocollo sulla sicurezza sul lavoro. Questa misura dimostra come le autorità siano determinate a garantire ambienti più sicuri e a punire chi non rispetta le normative. La lotta agli incidenti, anche mortali, richiede azioni decise: è fondamentale proteggere la vita dei lavoratori e rispettare le regole.

Il nuovo protocollo firmato pochi mesi fa sull’onda dei troppi incidenti sul lavoro, anche mortali, avvenuti i città, lo aveva promesso. Vita dura per quei cantieri che non rispettano le condizioni minime di sicurezza al loro interno. Ed è stata sospesa l’attività di un’azienda di logistica nel quartiere San Giuseppe in cui erano state riscontrate gravi irregolarità. Il provvedimento è arrivato al termine di un controllo congiunto, avvenuto negli scorsi giorni, che ha visto impegnati il personale dell’Ufficio Presidio Quartieri della polizia locale del Comune di Monza, gli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), i vigili del fuoco e l’Ats. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sospeso il cantiere del pericolo. Azienda di logistica nel mirino

