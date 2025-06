Sorpreso a rubare aggredisce i carabinieri

Un pomeriggio di ordinario controllo si trasforma in un episodio di pura tensione: un uomo, colto in flagrante mentre tenta di forzare una finestra, non si arrende e reagisce con violenza contro i carabinieri intervenuti. La scena, avvenuta nel cuore della città , mette in luce quanto possa essere imprevedibile la risposta di chi si trova a infrangere la legge. Ecco cosa è successo realmente a Civitanova...

Vede un uomo mentre forza la serratura di una finestra sul retro della sua casa e chiama subito i carabinieri. Il malvivente, sorpreso nel perimetro dell’abitazione, reagisce violentemente prendendo a calci e pugni uno dei militari intervenuti. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio in centro. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Civitanova, guidata dal capitano Angelo Chiantese, hanno denunciato un napoletano di 58 anni, residente a Fermo e giĂ noto alle forze dell’ordine, per tentato furto in un’abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Domenica pomeriggio, il proprietario di un’abitazione che si trova in zona centro ha notato uno sconosciuto che provava a introdursi in casa sua, forzando la serratura di una finestra sul retro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sorpreso a rubare, aggredisce i carabinieri

In questa notizia si parla di: carabinieri - sorpreso - rubare - aggredisce

Bologna, sorpreso a rubare merce da un furgone aggredisce i carabinieri: arrestato - A Bologna, il 22 maggio 2025, i carabinieri della Stazione Navile hanno arrestato un 32enne marocchino, disoccupato e senza fissa dimora, accusato di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Rapina supermercato e aggredisce guardia nel crotonese: arrestato da carabinieri - Il Crotonese Vai su Facebook

Sorpreso a rubare, aggredisce i carabinieri; Livorno, aggredisce l'addetto alla sicurezza dopo essere stato sorpreso a rubare: 20enne arrestato; Reggio Emilia, minore sorpreso a rubare su un’ambulanza aggredisce i carabinieri.

Sorpreso a rubare, aggredisce i carabinieri - Un fermano 58enne denunciato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Scrive ilrestodelcarlino.it

Bologna, sorpreso a rubare merce da un furgone aggredisce i carabinieri: arrestato - Bologna, 22 maggio 2025 – I carabinieri della Stazione Navile hanno arrestato un 32enne originario del Marocco, disoccupato, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine ... Segnala ilrestodelcarlino.it