Sorpreso a rubare 26enne denunciato e allontanato dal Comune di Parma

Un episodio sorprendente scuote il cuore di Parma: un giovane di 26 anni, straniero e residente fuori città, è stato denunciato per tentato furto nel centro commerciale di Via Gramsci. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta come la sicurezza sia una priorità. La vicenda evidenzia l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e istituzioni per mantenere la città sicura e tranquilla.

La Polizia di Stato ha denunciato un 26enne straniero residente fuori comune, gravemente indiziato per il reato di tentato furto. I fatti risalgono alla tarda mattinata di ieri quando, su disposizione della sala operativa, le volanti sono intervenute presso un centro commerciale di Via Gramsci in.

