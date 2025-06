Sorpresa Juventus affare da 85 milioni | è già chiuso

La proprietà storica e la passione dei tifosi sono pronti a spingere la Juventus verso nuovi successi. Con un affare da 85 milioni di euro già concluso, i bianconeri dimostrano ancora una volta di essere un gigante del calcio italiano e internazionale. La Vecchia Signora si prepara a riscrivere il proprio destino, riconquistando il palcoscenico più prestigioso. La rinascita è alle porte: signori, la Juventus non muore mai!

Come direbbe qualche commentatore sportivo: la Juventus non muore mai signori. Affare da 85 milioni di euro già concluso per i bianconeri. E’ una delle squadre più blasonate del panorama calcistico italiano. Una delle squadre che a livello mondiale è in grado di competere con le grandi dentro e fuori dal campo. Certo le ultime stagioni si sono svolte tra alti e bassi ma la vecchia signora è pronta a riprendersi la ribalta. La proprietà storica, una delle poche società che ha mantenuto un filo conduttore nei decenni, con gli Agnelli prima e con John Elkann oggi, sembra decisa più che mai ad aggiungere altri successi al proprio palmares. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com