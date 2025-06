Sorella e fratellino rischiano d’annegare | la bagnina li salva con il pattino

Un salvataggio mozzafiato a Gabicce Mare: un bambino di 9 anni in difficoltà, la sorella che si tuffa per aiutarlo, e una bagnina che interviene con il pattino per salvare la situazione. In pochi attimi di paura, si è evitata una tragedia grazie al coraggio e alla prontezza di tutti i presenti. La scena, che ha coinvolto grandi e piccini, ci ricorda quanto sia importante la vigilanza e il rispetto delle regole in spiaggia.

Gabicce Mare (Pesaro), 18 giugno 2025 – Attimi di paura, nella spiaggia libera vicino al molo a Gabicce Mare, nel pomeriggio di lunedì scorso. Un bambino di colore di nove anni ha rischiato di annegare davanti agli occhi della sorella maggiore, corsa in acqua per aiutarlo. Le onde e la forte corrente hanno messo in difficoltà il bambino che, non sapendo nuotare, una volta entrato in acqua ha rischiato di non riuscire più a tornare verso la spiaggia. La sorella maggiore, vedendo il fratello muoversi in maniera convulsa nell'acqua si è precipitata verso di lui. Il fratellino, molto spaventato, appena l'ha vista si è avvinghiato al suo corpo, tanto che la ragazza, per effetto del peso del fratello, è stata trascinata sott'acqua.

