Sophie di Edimburgo | un look estivo al Royal Ascot 2025

Sophie di Edimburgo ha conquistato il Royal Ascot 2025 con un look estivo raffinato e impeccabile, sfoggiando un abito bianco impreziosito da delicate stampe floreali. La sua scelta di stile ha saputo coniugare eleganza senza tempo e freschezza, catturando l’attenzione di tutti gli appassionati di moda. Scopri di più sulla raffinata mise di Sophie e lasciati ispirare dal suo outfit unico su Donne Magazine.

Sophie di Edimburgo ha brillato al Royal Ascot 2025 con un abito bianco decorato da stampe floreali, esprimendo eleganza e stile. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Sophie di Edimburgo: un look estivo al Royal Ascot 2025

In questa notizia si parla di: sophie - edimburgo - royal - ascot

Trooping the Colour 2025: Kate Middleton in acquamarina, la regina Camilla con l'abito panna e Sophie di Edimburgo in verde bosco: tutti le sfumature degli outfit sfoggiati dalle royals - Nel grande spettacolo di Trooping the Colour 2025, le royals sfoggiano outfit da sogno e colori incantevoli.

Sophie al Royal Ascot osa con il floreale ed è bellissima; Sophie al fianco di William: la royal che nessuno si aspettava; E se fosse la duchessa Sophie di Edimburgo la vera erede di Elisabetta II?.

Royal Ascot 2025: la famiglia reale ha trovato in Harriet Sperling la sua nuova icona di stile? (E tutti gli altri look del primo giorno di gare) - La regina Camilla ha optato per un abito salvia mentre Beatrice di York e Zara Tindall come al solito riescono ... Si legge su vanityfair.it

Royal Ascot 2025: al via la gara dei cappelli - Come ogni anno, al Royal Ascot la gara di cavalli è sullo sfondo: la vera sfida è tra i cappellini più stravaganti. Secondo amica.it