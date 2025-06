Sophie di Edimburgo al Royal Ascot 2025 col maxi abito a fiori

Sophie di Edimburgo incanta al Royal Ascot 2025 con un maxi abito a fiori, sottolineando il suo stile elegante e senza tempo. La Duchessa, esempio di raffinatezza e compostezza, conferma il suo ruolo di protagonista discreta ma determinata all’interno della Famiglia Reale Inglese. Con questa apparizione, Sophie dimostra ancora una volta di essere una figura di riferimento, capace di coniugare tradizione e modernità , lasciando tutti senza fiato.

Sophie di Edimburgo ha dimostrato negli anni di avere tutte le capacità per sapersi ritagliare un posto di rilievo all'interno della Famiglia Reale Inglese. Moglie del minore dei figli della compianta Regina Elisabetta II, la Duchessa è certamente la nuora sulla quale la sovrana ha potuto contare di più e che non è stata mai coinvolta in nessuno scandalo. Con l'ascesa al trono di Re Carlo III e la decisione di Harry d'Inghilterra di trasferirsi oltreoceano, la moglie del Principe Edoardo è diventata  fondamentale per la Corona Britannica, ancora di più da quando anche Kate Middleton ha dovuto fare un passo indietro negli impegni pubblici per dedicarsi alla sua salute.

