Sony annuncia Climate Station | è già disponibile gratuitamente su PS5 e PS VR2

Sony Interactive Entertainment ha annunciato Climate Station, una nuova applicazione educativa disponibile gratuitamente su PlayStation 5 e PlayStation VR2. L’obiettivo è ambizioso: sensibilizzare i giocatori di tutto il mondo sul cambiamento climatico trasformando dati scientifici complessi in esperienze videoludiche coinvolgenti, con il colosso giapponese che ha rivelato che il progetto nasce dalla collaborazione con l’Alleanza Playing for the Planet, iniziativa delle Nazioni Unite che unisce i leader del settore gaming in favore della sostenibilità ambientale. Come leggiamo sul sito di Sony, Climate Station sfrutta le potenzialità della realtà virtuale per offrire un’esperienza immersiva in grado di raccontare la storia del clima terrestre attraverso tre atti principali. 🔗 Leggi su Game-experience.it