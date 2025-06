Sono stanco dice dopo aver sbandato più volte | in auto gli agenti trovano 2 kg di cocaina

Sono stanco, dice dopo aver sbandato più volte in auto, mentre gli agenti trovano 2 kg di cocaina nascosti a bordo. La scena si svolge sull'autostrada A4, all’altezza di Novara Est, dove una pattuglia della polizia stradale ha fermato un'auto che procedeva in modo evidente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Un intervento che mette in luce i rischi e la lotta contro il traffico di droga sulle nostre strade.

L’auto guidata da un italiano residente a Torino procedeva sbandando vistosamente all’altezza dello svincolo di Novara Est, direzione Torino, lungo l’autostrada A4 Torino – Milano. È così che una pattuglia della polizia stradale - sottosezione di Novara Est, nell’ambito dei servizi della polizia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - "Sono stanco", dice dopo aver sbandato più volte: in auto gli agenti trovano 2 kg di cocaina

In questa notizia si parla di: auto - sono - stanco - dice

Scontro fra un portavalori e un’auto ad Arezzo: 4 feriti, due sono gravi - Un grave incidente è avvenuto ad Arezzo, coinvolgendo un furgone portavalori e un'auto all'incrocio tra via del Gavardello e via del Mulinaccio.

11° Rally Coppa Camuna - PS3 Val Palot Rally Dreamer TV live dalla terza prova speciale "PS3 Val Palot" all'undicesimo Rally Coppa Camuna Conducono:... Vai su Facebook

L’auto sbanda più volte: Sono stanco, dice il conducente gli agenti che poi trovano 2kg di cocaina in una botola; Bruciata un’altra auto a Siniscola, il sindaco: «Forze dell’ordine fate in fretta, siamo stanchi»; Taranto, malato di tumore ancora senza casa: uno degli sfollati di via Galeso dorme in auto da 11 mesi.

L’auto sbanda più volte: "Sono stanco", dice il conducente gli agenti che poi trovano 2kg di cocaina in una botola - L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e associato presso la casa circondariale di Novara a disposizione dell’autorità giudiziaria. Come scrive torinotoday.it