Sono giorni che piango noi non ci meritiamo questa guerra Lo sfogo della cuoca iraniana a Roma

In un mondo spesso diviso dal conflitto, le voci di chi soffre diventano un grido di speranza e umanità. Helly, chef iraniana a Roma, ci apre il cuore tra lacrime e paura, rivendicando che nessuno merita questa guerra. La sua testimonianza ci ricorda l’importanza di solidarietà e pace, affinché il dolore possa trasformarsi in azione e speranza per un futuro migliore.

Tra le lacrime e la paura per la famiglia sotto le bombe a Teheran, Helly — chef iraniana a Roma — racconta la sua angoscia e la rabbia per una guerra che colpisce innocenti. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Sono giorni che piango, noi non ci meritiamo questa guerra”. Lo sfogo della cuoca iraniana a Roma

In questa notizia si parla di: guerra - iraniana - roma - sono

In un appello pubblicato da Narges Mohammadi su Instagram, un gruppo di figure storiche della resistenza iraniana chiede la fine della guerra, del programma nucleare e della Repubblica Islamica stessa - In un momento di crisi senza precedenti per il Medio Oriente, dove la tensione tra Iran e Israele rischia di scatenare un conflitto regionale disastroso, un gruppo di figure storiche della resistenza iraniana ha preso parola.

Oggi, i rappresentanti dei gruppi #italiani contro la guerra si sono radunati davanti all'ambasciata della Repubblica Islamica dell'#Iran in Italia per esprimere #solidarietà con la nazione iraniana e condannare il #regime_sionista. Ieri, si è tenuta un'altra manifes Vai su X

“Chi conosce la storia dell’Iran sa che il nostro popolo reagisce bene alle minacce”. Sono queste le parole che la Guida suprema della Rivoluzione iraniana, Khamenei, ha rivolto al presidente americano Trump nel suo messaggio alla Nazione trasmesso dall Vai su Facebook

Trump: Iraniani vogliono venire alla Casa Bianca per negoziare. Iran replica: Mai chiesto - Donald Trump parlando di Netanyahu:Gli ho detto vai avanti. E'una brava persona, è un presidente di guerra; Sono giorni che piango, noi non ci meritiamo questa guerra. Lo sfogo della cuoca iraniana a Roma; Con il popolo Iraniano per fermare la guerra: presidio a Roma.

Guerra, Trump: «Attaccare l'Iran? Potrei farlo oppure no». Khamenei: «Se attaccano, avranno danni irreparabili» - Khamenei resta isolato e cede i poteri ai pasdaran. Segnala ilmessaggero.it

Guerra Israele-Iran, i soldati italiani schierati in Medio-Oriente: quali sono le missioni e le basi vicine al conflitto - Oriente la situazione si fa sempre più accesa, con Israele e Iran che non accennano a fermare le ostilità dopo l'offensiva che Tel Aviv ha sferrato contro Teheran ... msn.com scrive