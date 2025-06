Sono giorni che piango noi non ci meritiamo questa guerra La disperazione di Helly chef iraniana a Roma

In un mondo già segnato da conflitti, le storie di chi vive l’orrore quotidiano assumono un peso ancora più grande. Helly Ali Akbarpour, chef iraniana a Roma, ci apre il cuore tra lacrime e speranze, raccontando la sua dolorosa esperienza di guerra e paura per la famiglia sotto le bombe a Teheran. La sua voce ci ricorda quanto siano vulnerabili gli innocenti e quanto sia urgente fermare questa brutalità.

