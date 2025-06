Sono dei ladri | gestori di un supermercato chiudono tre ragazzini in uno sgabuzzino denunciati

Una vicenda sconcertante scuote Bagheria: tre giovani sono stati illegalmente rinchiusi in uno sgabuzzino dai gestori di un supermercato, convinti di un furto. La loro azione, motivata da sospetti infondati, ha portato alla denuncia dei titolari per sequestro di persona ed esercizio arbitrario. Una storia che solleva importanti riflessioni sulla giustizia fai-da-te e la tutela dei diritti dei minori.

