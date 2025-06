Sono commosso per il tema di maturità su Borsellino Ai giovani dico | ricordate che la mafia teme soprattutto voi

Sono commosso nel sapere che, tra le tracce della maturità di quest’anno, c’è un richiamo a Paolo Borsellino, simbolo di coraggio e giustizia. Questo gesto dimostra come la memoria e l’impegno dei giovani possano essere armi potenti contro l’indifferenza e il crimine. Ricordate sempre: la mafia teme soprattutto voi, cittadini pronti a mantenere viva la lotta per una società più giusta e libera.

Una bellissima e inaspettata notizia mi ha commosso e anche tanto. Leggere che tra le tracce della prova scritta di italiano per la maturità di quest’anno vi è un riferimento al magistrato Paolo Borsellino, assassinato il 19 luglio 1992 in via D’Amelio, è davvero stupendo. Nell’apprendere la notizia ho gioito per il figli Lucia, Fiammetta e Manfredi. Io, che sono stato accanto a Paolo Borsellino sino al 17 luglio del 1992, provo profondo affetto nel ricordarlo. Con gli occhi umidi ricordo l’ultimo nostro abbraccio e “Ci vediamo lunedì se non vado in Germania, altrimenti martedì”. Ci aveva informati del progetto lavorativo che avremmo dovuto compiere insieme: invece via D’Amelio ce lo portò via insieme ai miei colleghi della polizia di Stato Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina e Agostino Catalano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it