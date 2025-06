Sold out pompati Zampaglione | Non critico giovani vanno cambiate dinamiche

Federico Zampaglione si confronta con la polemica sui concerti sold out “pompati”, sottolineando come queste pratiche siano radicate ma ora amplificate dal contesto attuale. Il leader dei Tiromancino invita a riflettere sulle dinamiche di settore e sul coinvolgimento delle nuove generazioni, sostenendo che il cambiamento è necessario. È tempo di rinnovare approcci e modalità per rendere i live più autentici e accessibili.

(Adnkronos) – Federico Zampaglione torna sulla polemica dei concerti sold out 'pompati'. Dopo il post su Facebook in merito ai biglietti regalati o svenduti per raggiungere facilmente il tutto esaurito, il leader dei Tiromancino ha detto: "Queste cose sono sempre esistite e ora sono amplificate dall'era che stiamo vivendo in cui ogni cosa deve essere .

