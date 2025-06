Sola sul treno viene molestata da un sessantenne | giovane turista salvata da un poliziotto fuori servizio

Una tranquilla corsa in treno si trasforma in un episodio di paura e coraggio: una giovane turista americana, vittima di molestia da parte di un sessantenne italiano, viene salvata all'istante da un poliziotto fuori servizio. La pronta reazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'aggressore, dimostrando che il coraggio e la vigilanza sono le armi più potenti contro la violenza.

La Polizia di Stato ha arresto negli scorsi giorni un sessantenne italiano, residente fuori regione, per aver molestato sessualmente una giovane turista americana a bordo di un treno che stava percorrendo la linea ferroviaria in direzione sud. La segnalazione è arrivata presso la sala. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Sola sul treno viene molestata da un sessantenne: giovane turista salvata da un poliziotto fuori servizio

In questa notizia si parla di: treno - sessantenne - giovane - turista

Sola sul treno viene molestata da un sessantenne: giovane turista salvata da un poliziotto fuori servizio; Molestie sessuali su un treno ai danni di una turista, arrestato; Poliziotto fuori servizio ferma molestatore su un treno.

Orvieto, molestie sessuali in treno a una giovane turista americana. Poliziotto libero dal servizio interviene e fa arrestare l'aggressore - Ad Orvieto la polizia di Stato ha arresto un 60enne italiano, residente fuori regione, per aver molestato sessualmente una giovane turista americana a bordo di un treno che stava percorrendo la linea ... Come scrive corrieredellumbria.it

‘Santa’: ruba valigia in treno a turista americana; arrestato ventenne algerino - All’interno di un treno intercity, il giovane asportava con destrezza il trolley di un turista statunitense, spostandosi poi in altra carrozza. Segnala msn.com