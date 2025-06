Sogni dipinti - mostra di Arianna Zanette

Immergetevi nell’incanto dei "Sogni dipinti" di Arianna Zanette, un viaggio visivo tra emozioni e fantasia. In mostra presso il Municipio di Roncade, questa esposizione personale, inserita nella rassegna promossa dall’Associazione Artisti Trevigiani aps, svela un mondo onirico dove l’arte diventa ponte tra sogno e realtà. Non perdete l’occasione di lasciarvi affascinare da queste opere uniche, in un percorso che stimola l’immaginazione e l’anima.

Nell'ambito della rassegna di mostre personali dei soci promossa dall'Associazione Artisti Trevigiani aps, nei locali del Municipio di Roncade si tiene l'esposizione dal tema: "Sogni dipinti", dell'artista Arianna Zanette. Dall'11 giugno al 9 luglio 2025, da lun. a ven. dalle 8,30 alle 12,30.

Una nuova artista porta in mostra le sue opere d'#arte nell'atrio del Municipio! ? Vi aspettiamo oggi pomeriggio per l'inaugurazione di "Sogni Dipinti" di Arianna Zanette, talentuosa artista dell’Associazione Artisti Trevigiani Aps.? #Inaugurazione Merc Vai su Facebook

