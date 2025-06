Sognava Mou spiava Pep studiava tutti | chi è Carlos Cuesta a 29 anni sulla panchina del Parma

Da giovane sognava di fare la differenza nel calcio, e oggi, a 29 anni, Carlos Cuesta siede sulla panchina del Parma, realizzando il suo grande progetto: allenare in Champions. La sua passione e determinazione lo hanno portato a investire tutto, studiando con i migliori e credendo fermamente che il successo si costruisce prima di tutto con una mente forte e preparata. Una storia di ambizione e dedizione che ispira chiunque desideri seguire i propri sogni.

