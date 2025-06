Sogin condannata a reintegrare e risarcire l’ex ad Fontani Il Tribunale annulla il licenziamento

La vicenda di Sogin, il gigante dell’energia nucleare italiana, si arricchisce di un’importante svolta: il Tribunale di Roma ha annullato il licenziamento dell’ex amministratore Emanuele Fontani, condannando l’azienda a reintegrarlo e risarcirlo. Un ulteriore capitolo di una storia segnata da tensioni, inchieste e interessi contrastanti. A tre anni da quando, in qualità di ad pro tempore, aveva segnalato –

La Sogin, società che si occupa dello smantellamento dei siti nucleari italiani, è stata condannata al reintegro dell’ex amministratore delegato pro tempore, Emanuele Fontani. Il Tribunale di Roma ha annullato il suo licenziamento, avvenuto nel 2024, dopo almeno tre anni di terremoto per l’azienda, tra inchieste e guerre interne alimentate da interessi economici e politici. E a tre anni da quando, in qualità di ad pro tempore, aveva segnalato – insieme ai colleghi di una task force da lui stesso istituita – le irregolarità rilevate durante verifiche interne sugli appalti del deposito nazionale per le scorie radioattive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it