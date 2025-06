Softball | Bollate con un big inning regola Caronno in gara-1 nel recupero di Serie A1

Nel cuore della Serie A1 2025 di softball, Bollate dimostra ancora una volta la sua forza con un big inning decisivo che fa la differenza. La capolista non si lascia intimidire e conquista il primo punto dello showdown contro Caronno, confermando il suo status di favorita. Dopo un avvio equilibrato, le MFK prendono il controllo e chiudono la partita con autoritĂ . La sfida promette emozioni e spettacolo anche nelle prossime uscite.

La capolista non sbaglia. Bollate vince la gara-1 del recupero valido per la Serie A1 2025 di softball, sconfiggendo Caronno per 5-2 dopo un match caratterizzato da un big inning che ha indirizzato in modo chiaro la disputa. Dopo un primo turno contrassegnato da un nulla di fatto, le MFK prendono il largo nella seconda ripresa. Ad aprire le danze è Bigatton che, approfittando di un passaggio a vuoto delle avversarie, manda a segno Longhi e Torre. Successivamente arriverĂ invece un doppio di Cecchetti, preludio di un altro (da due punti) firmato da Slaba.  Ma le Rheanvendors non ci stanno e cercano di accorciare le distanze subito dopo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: Bollate con un big inning regola Caronno in gara-1 nel recupero di Serie A1

In questa notizia si parla di: softball - bollate - inning - caronno

