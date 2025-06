Sofia Tonelli premiata a Empoli dopo il successo ai Campionati europei di ginnastica

Sofia Tonelli, giovane stella della ginnastica artistica, torna ad Empoli con il sorriso e il merito di una medaglia di bronzo ai Campionati europei di Lipsia, oltre all’oro di squadra. Accolta con entusiasmo dal sindaco Mantellassi e dall’assessore Mannucci, la ginnasta si distingue non solo per i successi conseguiti, ma anche per la passione e dedizione che la portano a brillare nel panorama sportivo italiano. La sua storia è un esempio di determinazione e talento.

A circa un mese di distanza dai Campionati europei di ginnastica artistica di Lipsia, che le hanno lasciato in dote una medaglia di bronzo individuale ed un oro di squadra con la Nazionale, Sofia Tonelli è tornata a casa. Ad Empoli è stata ricevuta in Comune dal sindaco Alessio Mantellassi e dall’assessore allo Sport Laura Mannucci, ricevendo una pergamena per ricordare l’impegno sportivo profuso nel corso di questa primissima parte di carriera ai vertici, tenendo alto il nome della città. Alla cerimonia tenutasi in municipio hanno preso parte anche alcuni membri della Saltavanti Empoli, la società che ha visto crescere agonisticamente la diciassettenne ginnasta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sofia Tonelli premiata a Empoli dopo il successo ai Campionati europei di ginnastica

