Sofia Cantore entra nella storia | prima italiana a giocare negli Stati Uniti

Sofia Cantore entra di diritto nella storia del calcio italiano femminile, diventando la prima calciatrice italiana a giocare nella prestigiosa National Women's Soccer League degli Stati Uniti. Questa straordinaria conquista segna un nuovo capitolo per il talento lecchese, che ora apre le porte a un futuro ricco di sfide e successi internazionali. Il suo esempio ispira giovani promesse e rafforza la presenza italiana nel panorama calcistico mondiale.

Sofia Cantore ha scritto una volta di più il suo nome nella storia del calcio italiano femminile. L'attaccante venticinquenne originaria di Lecco è diventata ufficialmente la prima calciatrice italiana a trasferirsi nella National Women's Soccer League, il massimo campionato statunitense

Juventus Women, Sofia Cantore può dire addio: Washington Spirit pronto a pagare la clausola ‘obbligata’ - Sofia Cantore, giovane attaccante della Juventus Women, potrebbe lasciare Torino: il Washington Spirit è pronto a pagare la clausola record per portarla negli Stati Uniti, un passo storico come prima italiana in NWSL.

