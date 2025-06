So cosa hai fatto | il nuovo trailer ufficiale!

Sei pronto a rivivere il brivido della saga che ha fatto la storia dell'horror? Il nuovo trailer di "So cosa hai fatto", diretto da Jennifer Kaytin Robinson, ti terrà col fiato sospeso. Questo quarto capitolo promette suspense e sorprese, portando avanti una trama avvincente che unisce nostalgia e innovazione. Preparatevi a scoprire cosa nasconde il passato... perché alcuni segreti non si dimenticano facilmente.

Ecco il nuovo trailer di So cosa hai fatto, diretto da Jennifer Kaytin Robinson. Il film è il quarto capitolo della serie I Know What You Did Last Summer, sequel dell'omonimo film del 1997 e di Incubo finale ( I Still Know What You Did Last Summer ) del 1998. So cosa hai fatto è interpretato da Madelyn Cline ( Glass Onion – Knives Out ), Chase Sui Wonders ( Little Death ), Jonah Hauer-King ( La sirenett a ), Tyriq Withers ( Atlanta ), Sarah Pidgeon ( The Friend ), Billy Campbell ( Dracula di Bram Stoker ), Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez mentre Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr.