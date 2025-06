snookers in concerto si suona unplugged

Un sound unico che cattura e coinvolge, portando l’energia dell’alternative-rock in un’intima dimensione acustica. Domani alle 21, al birrificio Railroad Brewing di Seregno, i The Snookers – Anita Maffezzini e Federico Faban – scaldano il palco con la loro miscela di suoni potenti e momenti di pura emozione. Preparatevi a un live che saprà sorprendervi e farvi vibrare, regalando un’esperienza musicale autentica e coinvolgente...

L’energia dell’ alternative-rock in chiave acustica, con un duo capace di muoversi tra brani più potenti e ballad intime. Domani alle 21 al birrificio Railroad Brewing di via Montello a Seregno per la rassegna “Quanto sei unplugged“ a esibirsi saranno i The Snookers, duo formato da Anita Maffezzini e Federico Faban. La band si pone in bilico tra ritmo e atmosfera, grinta e malinconia: dal vivo i The Snookers sanno essere d’impatto, con spettacoli dinamici e coinvolgenti, in cui si intrecciano strumenti e voci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it