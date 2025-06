Slovenia con l’Italia scambi commerciali a oltre 10 miliardi nel 2024

Nel panorama economico del 2024, Slovenia e Italia consolidano il loro legame con scambi commerciali che superano i 10 miliardi di euro. Un dato che testimonia la forte partnership tra i due Paesi, con il mercato italiano che rappresenta una vetta strategica per le aziende slovene. Come sottolinea l’Ambasciatore Matja Longar, le esportazioni si concentrano nel Nord Italia, ma si apre un orizzonte di opportunità per espandersi su tutto il territorio italiano.

Slovenia e Italia sono legate anche da scambi commerciali che nel 2024 hanno superato i 10 miliardi. “Il mercato italiano è tradizionalmente molto importante per le aziende slovene – afferma l’ Ambasciatore della Slovenia in Italia, Matja Longar, in un’intervista a ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica’ – le nostre esportazioni si concentrano maggiormente nel Nord Italia  ma stiamo lavorando per estenderle all’ Italia centrale e meridionale “. “L’apertura dei Consolati Onorari della Repubblica di Slovenia a Napoli e a Bari nel 2023 contribuirĂ a intensificare i rapporti commerciali, scientifici nonchĂŠ culturali con il Sud Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it Š Lapresse.it - Slovenia, con l’Italia scambi commerciali a oltre 10 miliardi nel 2024

In questa notizia si parla di: slovenia - italia - scambi - commerciali

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sconfinamento in Slovenia, sarà volata? - Benvenuti alla diretta live della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025, con partenza oggi da ovunque ci troviamo.

LA GERMANIA È IL PAESE PIÙ AVVANTAGGIATO DALL’IMPATTO DEGLI AIUTI COMUNITARI Il Fondo di Recuperazione Ue, pilastro degli investimenti pubblici, beneficia soprattutto Italia e Spagna, che riceveranno rispettivamente 193 e 163 miliardi di euro Vai su X

Il Friuli Venezia Giulia continua a dialogare con il mondo per costruire ponti di collaborazione e sviluppo. In quest'ottica, l'incontro di oggi con l’Ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia Rashad Ashanov è stato particolarmente significativo. Abbiamo condi Vai su Facebook

Longar Intensificare gli scambi commerciali tra Slovenia e Sicilia; Ambasciatore della Slovenia in Sicilia, intensificare gli scambi commerciali; Italia-Slovenia, Cavagna: “Rapporti bilaterali radicati nel tempo”.

Longar “Intensificare gli scambi commerciali tra Slovenia e Sicilia” - L'obiettivo di questo incontro in Sicilia è quello di "intensificare le relazioni anche nel settore dell'economia. Secondo italpress.com

Italia-Slovenia, Longar "Forte legame economico e culturale" - Slovenia e Italia sono "due Paesi vicini ed amici, storicamente e culturalmente intrecciati, ed anche strettamente legati dal punto di vista economico". Riporta msn.com