Sky WiFi buono Amazon 50€ TV Sport | imperdibile la promo di giugno approfittane prima che scada!

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere un’estate all’insegna di sport, intrattenimento e convenienza! La promo di giugno di Sky Wifi è imperdibile: solo 25,90€ al mese, sconto sull’attivazione e un buono Amazon da 50€ in regalo se attivi entro il 29 giugno. Approfitta subito di questa offerta esclusiva e trasforma la tua casa in un centro di divertimento senza paragoni!

La promozione di giugno è davvero imperdibile per chi cerca un abbonamento tutto incluso per la fibra di casa e l'intrattenimento di sport e TV: Sky Wifi prevede un costo in offerta di soli 25,90€ e sconto sull'attivazione. Ma non finisce qui perché se attivi entro il 29 giugno, data ultima dei costi in sconto, avrai in regalo un buono Amazon da 50€ riservato a chi effettua l'attivazione online tramite il sito ufficiale dell'operatore su rete Open Fiber. Il costo mensile della sola fibra è di soli 25,90€ e valido per 12 mesi, l'attivazione è scontata a 29€ invece dei consueti 49€. La tariffa include chiamate senza limiti, navigazione senza limiti in fibra ottica FTTH fino a 1 Gbps, il modem Sky WiFi Hub.

