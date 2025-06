skate presenta l’aggiornamento grafico Gnarly 27 in The Grind Vol 3

Preparati a vivere un'esperienza rivoluzionaria nel mondo dello skate con l'aggiornamento Gnarly 27 di Skate, il più grande mai realizzato! Ricco di novità e miglioramenti, è stato progettato ascoltando attentamente i feedback dei giocatori, per offrire un gameplay ancora più coinvolgente. Il grande salto verso l’Early Access è alle porte, e chi si registrerà come skate.insider potrà provarlo in anteprima. La rivoluzione sta per cominciare—rimani sintonizzato!

Il mondo di skate. si prepara a un cambiamento epocale con l'arrivo dell' aggiornamento Gnarly.27, previsto per il 2 luglio 2025: si tratta del più grande update mai realizzato finora per il gioco, costruito interamente sui back dei giocatori e volto a preparare il terreno per il lancio in Early Access previsto entro la fine dell'estate. L'aggiornamento sarà accessibile in anticipo a tutti coloro che si registreranno come skate. Insider entro il 27 giugno, permettendo così di provare per primi tutte le novità in arrivo. EA ha rivelato che l'update.27 porterà un potenziamento grafico sostanziale all'intera città di San Vansterdam: nuove texture, luci, ombre, ambienti più vivi e realistici, oltre a un notevole incremento nella densità urbana, con cinque volte più veicoli e tre volte più pedoni rispetto alla build precedente.

