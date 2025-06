Sirin si inventa una scusa per giustificare le assenze a scuola e Bahar è costretta a chiedere aiuto ai nonni 

Nella serie turca "La forza di una donna", le protagoniste affrontano sfide immense che mettono alla prova il loro coraggio e determinazione. Sirin inventa una scusa per giustificare le assenze a scuola, mentre Bahar, costretta a chiedere aiuto ai nonni, si trova al centro di una tempesta di crisi familiari e problemi economici. Queste storie ci mostrano come la forza femminile possa superare qualsiasi ostacolo.

I nuovi appuntamenti della serie turca La forza di una donna – in onda ogni giorno su Canale 5 alle 14:45 – vedono la protagonista, Bahar, al centro di una tempesta perfetta: tra crisi familiari, problemi economici e scoperte devastanti, la donna dovrà dimostrare tutta la sua forza per proteggere i suoi figli. Film e serie tv su Netflix: cosa vedere a giugno 2025 X Leggi anche › La “La forza di una donna”, le anticipazioni della puntata di oggi e domani La forza di una donna: anticipazioni puntata 18, 19 e 20 giugno, trama. Sirin ( Seray Kaya ) si trova in una situazione delicata quando viene convocata dal suo insegnante. 🔗 Leggi su Iodonna.it