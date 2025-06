Sinner mi guardò con le mani nei capelli e mi disse ‘ho fatto un errore' | il retroscena di Cahill sul suo ritiro

Il mondo del tennis si svela tra emozioni e retroscena, e lo ha fatto ancora una volta con Darren Cahill, coach di Jannik Sinner. Dopo la drammatica finale del Roland Garros, il silenzio dello spogliatoio e le parole di Cahill ci offrono uno sguardo intimo sulla sconfitta e sulla riflessione del giovane talento italiano. Un episodio che ci invita a scoprire i lati nascosti dello sport e il peso delle emozioni nei momenti più difficili.

"Dopo la finale del Roland Garros, Sinner è rimasto seduto nello spogliatoio per 15-20 minuti, in silenzio. Noi siamo entrati e nessuno ha detto molto, giusto qualche abbraccio e pochissime parole". Darren Cahill, coach di Jannik Sinner, ha parlato a 'Served' with Andy Roddick, podcast condotto proprio dal tennista statunitense. Una finale giocata ormai quasi due settimane fa, ma che fa ancora parlare di sé. La più lunga della storia del Roland Garros. Cahill ha poi proseguito parlando ancora dell'immediato post partita: "Qualche ora dopo Sinner era già in grado di capire cosa fosse prioritario nella vita.

